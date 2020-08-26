محافظ الدقهلية: إزالة 708 حالة تعد على أملاك الدولة منذ بدء الموجة الـ16

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار متابعته اليومية أولا بأول لأعمال حملات إزالة التعديات بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه تم اليوم الأربعاء إزالة 6 حالات تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة ولاية قطاع الرى بمركز ميت غمر.

وأضاف أنه بذلك يرتفع إجمالى ما تم إزالته حتى الآن ليصل إلى 708 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء أعمال الموجه المشار اليها فى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضى شملت- (609 حالة تعدى بالمبانى بمساحة 36721 م2- وعدد 99 حالة تعد بالزراعة بمساحة 8 فدادين، و14 قيراطا و7 أسهم) تتبع ولاية الوحدات المحلية وقطاعات الموارد المائية والرى والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعى والطرق بنطاق المحافظة.

كما أكد محافظ الدقهلية، أن هناك تنسيقا كاملا مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وبين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات استردادا لحقوق الدولة، موضحاً بأن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 16 يأتى متواصلا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى واتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة تطبيقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية واستمرارا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات.

إزالة تعديات البناء

جانب من الإزالة