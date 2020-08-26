محافظ أسيوط يضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أبنوب والفتح

أسيوط فريق المحافظات

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه "أبنوب والفتح " المرشحة بالطوابية بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه بطاقة 800 لتر/ث لخدمة 600 ألف نسمة بمركزى أبنوب الفتح والقرى التابعة لهما تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة أسيوط بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس مصطفى عبدالمقصود نائب مدير فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط نائبًا عن المهندس ياسر محسوب رئيس القطاع مدير فرع أسيوط والمهندس خالد بديع مدير مشروعات أبنوب والفتح والمهندس أحمد رجب مدير المشروع.

بدأ المحافظ زيارته لمحطة مياه أبنوب والفتح المرشحة بقرية الطوابية ثم قام بوضع حجر أساس توسعات المرحلة الثانية من المحطة بتكلفة 200 مليون جنيه وبطاقة 800 لتر/ث لخدمة 600 ألف نسمة بمركزى أبنوب والفتح ثم تفقد المناطق التى يجرى العمل بها ثم استمع الى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمراحل تنفيذ المشروع.

وأكد محافظ أسيوط فى بيان له اليوم على أهمية التوسع فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاعات المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والتأكيد على الالتزام بالشروط والإجراءات الفنية للمشروع والتأكيد على نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وتذليل كافة العقبات.

وأوضح المهندس ناجح عبدالرحمن أن المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أبنوب والفتح يتكون من عدد 1 خزان أرضى بسعة 10 م3 وعدد 1 بئر ارتوازى على المروقات و4 مروق وفاصل بمبنى المرشحات بعدد 8 بطارية ترشيح وجميع الأعمال الكهرومانيكية بالمرحلة الثانية.



محافظ أسيوط يضع حجر أساس المرحلة الثانية لمحطة مياه أبنوب والفتح



محافظ أسيوط يضع حجر أساس المرحلة الثانية لمحطة مياه أبنوب والفتح



محافظ أسيوط يضع حجر أساس المرحلة الثانية لمحطة مياه أبنوب والفتح