محافظ أسيوط يشدد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية استعداداً لعودة صلاة الجمعة

أسيوط فريق المحافظات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة بالمساجد كـ (ارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصى، وعدم فتح دورات المياه) وغيرها حفاظاً على سلامة المصلين.

ولفت إلى استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التى سوف تقام بها صلاة الجمعة والتى يصل عددها 4081 مسجد على مستوى المحافظة إذا كانت علامات التباعد التى سبق وضعها لا تغطى كامل مساحة المسجد مع استمرار اغلاق دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أية مناسبات اجتماعية داخل دور العبادرة لافتاً إلى استمرار تنفيذ حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة وتكثيفها استعداداً لعودة صلاة الجمعة مؤكداً على تنفيذ كافة القرارات والاجراءات التى اقرتها رئاسة مجلس الوزارة ووزارة الأوقاف فى هذا الشأن بكل حزم ودون التهاون مع أى مخالفة واستكمالًا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأوضح الشيخ عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن مديرية الأوقاف استعدت بخطة متكاملة لعودة صلاة الجمعة بـ 4081 مسجد طبقاً لتعليمات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لافتاً إلى ضرورة اتباع التعليمات والارشادات والاجراءات المعلن عنها والمنظمة لعودة صلاة الجمعة بالتنسيق مع المحافظة بقيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مؤكداً على عدم تجاوز الخطباء والائمة ـ المصرح لهم فقط من مديرية الأوقاف بالصعود للمنبر ـ للوقت المحدد للخطبة حالياً (10دقائق) مع الإلتزام بموضوع الخطة الموحد على أن يتم التعامل بحسم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفة قد تحدث مضيفاً أنه تم شن حملات متابعة تعقيم وتطهير المساجد والتأكد من وضع علامات التباعد.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg ، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".



اعمال تطهير بالمساجد