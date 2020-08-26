محافظ أسيوط: إصلاح كسر خط طرد صرف 600 مم الوليدية وعودة المياه تدريجيًا

أسيوط ـ فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انتهاء إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحي الوليدية قطر 600 مم وعودة مياه الشرب تدريجيًا بعد ملء الشبكات على حسب البعد أو القرب من مصدر التغذية.

كان محافظ أسيوط يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط قد تفقد أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية بحي شرق أسيوط، وتابع عمليات شفط المياه وإصلاح الخط، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة بالأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحي شرق، ووجه المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تم الانتهاء من الاصلاح، كما تم الدفع بعدد 14 سيارة مياه نظيفة إلى الأماكن التي تاثرت بقطع المياه عنها حتى الانتهاء من الاصلاح.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وفرق الصيانة والطوارئ لجهودهم في إصلاح خط الطرد وعودة المياه للمواطنين بمنطقة الوليدية وقرية منقباد والمناطق المتأثرة.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تستقبل الشكاوى عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي أو من أى محمول على الرقم (01280733990) والواتس آب على الرقم (01206179891) أو الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).