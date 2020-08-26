محافظة الوادى الجديد تعلن عن وحدات لحفظ التمور والخضروات بأسعار مخفضة للتجار

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن صندوق استصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد عن طرح فرص استثمارية لكبار وصغار المستثمرين والمزارعين الراغبين في حفظ منتجات زراعية ( التمر )، بأنه يوجد وحدات حفظ المنتج والأسعار، والتي تمثلت في حفظ منتج البلح شامل الصندوق والتبخير بسعر 250 جنيها ( فقط مائتان وخمسون جنيها ) للطن الواحد بحد أدني ثلاثة أشهر وسعر حفظ الطن بالموسم ابتداء من شهر سبتمبر حتي نهاية شهر رمضان 1250 جنيها ( فقط الف مائتان وخمسون جنيها ) شامل التبخير والصناديق.

كما أعلنت المحافظة عن وجود وحدات للتجميد وحفظ اللحوم والأسماك والفاكهة والمشروبات وخلافة، فعلي الراغبين التقدم بطلب لإدارة الشئون المالية بالمحافظة أو صندوق استصلاح الأراضي لسداد القيمة ومعرفة مكان الوحدة .