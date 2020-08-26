محافظة القاهرة تبدأ تطوير منطقة المدبح بالسيدة بعد إزالة سوق السقط.. صور

كتب سيد الخلفاوى

بدأ حى السيدة زينب جنوب القاهرة تحويل الشوارع بمنطقة المدبح لمنطقة حضارية، بعد إزالة أسواق عشوائية مثل سوق السقط، حيث بدأ الحى برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، رصف عدد كبير من الشوارع بيلاط الإنتر لوك، وتم تطوير شارع المدبح مع حسن الأنور، حيث قال إنه تم بالتنسيق مع إدارة الطرق بالحى البدء فى تركيب بلاط انترلوك بشارع المدبح وحسن الأنور، وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ.

وأضاف رئيس حى السيدة زينب، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تطوير منطقة المدبح من أول شارع بيرم التونسى فى اتجاه بيرم التونسى لتشمل رصفها بالكامل وتغير شبكة الإنارة وتطوير خدمات الصرف الصحى والمياه.

وكانت أزالت حملة مكبرة يقودها الدكتور مهران رئيس حى السيدة زينب، سوق السقط بمنطقة المدبح بحي السيدة زينب للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمرضى والمترددين على المستشفى حيث ثبت مخالفة الباعة المتواجدين بمحيط المستشفى الاشتراطات البيئية والتى تؤثر بالسلب على صحة وسلامة المواطنين خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى من شأنها الحد من انتشار الأوبئة والفيروسات.

وفى ذات السياق، كانت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب قد قامت بإزالة 29 تاندة وجميع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط مستشفى 57357 وتم استعراض الخطة الموضوعة خلال الجولة، لتطوير المكان من رصف وانارة وتشجير ليتناسب مع أهمية المكان وحساسيته.