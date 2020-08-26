محاضر لـ 5 مصانع ومطبعة بدون ترخيص بحملة مكبرة للمسطحات بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة المسطحات حملة مكبرة بالقناطر الخيرية في القليوبية برئاسة العميد ياسر منصور مدير إدارة المسطحات بالقناطر الخيرية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بمتابعة تنفيذ قانون البيئة ومواجهة أشكال الغش التجارى، ومراقبة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مصانع بدون ترخيص، منها مصنع لتعبئة المواد الغذائية "أرز – سكر"، بجوار ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية، حيث تبين من الفحص عدم وجود سجل بيئي للمصنع، وعدم وجود ترخيص للمخزن الملحق بالمصنع أو موافقات بيئية لإقامة النشاط، كما تم ضبط مصنع مخللات بناحية شلقان بالقناطر الخيرية، تبين حيث تبين من الفحص عدم وجود سجل بيئي للمصنع، وعدم وجود ترخيص للمخزن الملحق بالمصنع أو موافقات بيئية لإقامة النشاط واستخدام علامة تجارية غير مسجلة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع غراء الاخشاب، وبالفحص تبين عدم وجود تراخيص أو سجل بيئي للمصنع لإقامة النشاط، إلى جانب عدم وجود موافقات بيئة للنشاط القائم، وانتاج منتج بدون بيانات، وأيضا ضبط مطبعة كتب خارجي بدون ترخيص، إلى جانب عدم وجود سجل بيئي للنشاط القائم، وطباعة كتب بدون علامة تجارية مسجلة.

كما تم ضبط مصنع لتصنيع الشيشة بدون تراخيص او وجود موافقات بيئية للنشاط القائم، واستخدام علامة تجارية مقلدة وغير مسجلة، وأخير ضبط ثلاجة حفظ أيس كريم، بدون تراخيص أو موافقات بيئية للنشاط، وعدم وجود سجل بيئي للثلاجة.