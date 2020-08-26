اليوم السابع
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مجلس السيادة السودانى يؤكد رغبة كل الأطراف فى المضى قدما نحو السلام

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:13 م
مجلس السيادة السودانى يؤكد رغبة كل الأطراف فى المضى قدما نحو السلام دقلو
كتب سمير حسنى

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دعا النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو قادة حركات الكفاح المسلح بضرورة التعجيل لتوقيع اتفاق السلام الشامل، وأضاف قائلا "ما حدث من تغيير لم يكن متوفرًا من قبل ويمكن لقادة حركات الكفاح المسلح الدخول للخرطوم والخروج منه في اي وقت بأمان".

جاء ذلك خلال مخاطبته لعدد من قادة دولة جنوب السودان وحركات الكفاح المسلح اليوم بحضور نائب رئيس حكومة الجنوب حسين عبدالباقي، ورئيس فريق الوساطة، توت قلواك، وعضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وعضو مجلس السيادي الإنتقالي، الاستاذ محمد حسن التعايشي، وقيادات من الحرية والتغيير.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أشار دقلو إلى أن عملية السلام ستعم كل ربوع السودان، لان كل الأطراف ترغب في المضي قدما لصالح السلام، وقال "من دون سلام لن يتقدم السودان خطوة لذلك فتحت الحكومة كل الممرات الإنسانية بدون شروط لخلق بيئة جاذبة للسلام"، متابعا: ليس لدينا أطماع في السلطة أو الحكم:.

وقال توت قلواك وعضو مجلس السيادة الإنتقالي ان السلام بات أمرا واقعا وما تبقى من مناقشات لن يكون عائقا لتحقيق السلام، مضيفا بأن الأمن القومي لجنوب السودان يكمن في استقرار وأمن السودان، واشار إلى أن ما يجمع شعبي البلدين اكثر من ما يفرقهما.


دقلو

مجلس السيادة

السودان

اخبار السودان

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