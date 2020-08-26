اليوم السابع
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مجلس الأمن يدرج باكستانى على قائمة الإرهاب الدولى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:45 ص
مجلس الأمن يدرج باكستانى على قائمة الإرهاب الدولى داعش-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إدراج باكستناني الجنسية على قائمة العقوبات الدولية على الإرهابيين المفروضة على لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وما يترتب على ذلك من آثار.

 

وعممت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارها الصادر فى 17 يوليو الماضى، على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر.

 

وتضمن الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، والقرارات اللاحقة لها بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، بإضافة اسم أبو منصور قاسم على قائمة الارهاب الدولة التى يفرضها مجلس الأمن على تنظيمى القاعدة وداعش لزوال اسباب الادراج.

 

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قرار الادراج

 


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