لجان بيطرية من الزراعة على أسواق اللحوم والأسماك.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مع مديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، تكثيف لجانها البيطرية اليومية المفاجئة، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من الغش، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتور عبد الحيكم رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات واللجان المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم والأسماك بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية أن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، وإبداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.

وأوضح التقرير أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن، تم تكثيف الدور الرقابى الهام للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية سعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن.