اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:57 م
خالد صلاح
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لبنان يسجل 561 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:46 م
لبنان يسجل 561 إصابات جديدة بفيروس كورونا تفشى كورونا بين سكان دول العالم
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 14248 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 139 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7327 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.   


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