كيف يؤثر كورونا على المخ ويسبب السكتة الدماغية وتلف الأعصاب؟

كتبت أمل علام

كشف الدكتور غريب فاوى أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بطب سوهاج، أن فيروس كورونا "كوفيد19"، لا يؤثر فقط على الجهاز التنفسى مسببا الفشل التنفسى فى الحالات الصعبة، ولكنه أيضا يؤثر على المخ والأعصاب، نتيجة الجلطات الكثيرة التى تحدث في الرئة، بسبب الفشل التنفسى.

وأضاف، أنه بعد عدة أبحاث اكتشفوا أن الفيروس يهاجم أيضا القلب، والكلى، مسببا مضاعفات خطيرة، ولكن مع ملاحظة علامات أخرى للإصابة بالفيروس وذلك من خلال فقد حاسة الشم، والتذوق، بدأت الدراسات حول مدى خطورة تأثيره على المخ، والأعصاب، خاصة مع تزايد حالات السكتة الدماغية، والتهاب المخ، وتلف الأعصاب.

وأضاف، لقد اكتشفوا أن فيروس كورونا ليس بالأساس يصيب الجهاز التنفسى فقط، ولكن فيروس كورونا يستطيع مهاجمة معظم أجهزة الجسم، وذلك عن طريق أكثر من سبب، أولهم وأخطرهم هو حدوث آلاف من الجلطات الصغيرة أو الكبيرة، والتى تصيب المخ وتسبب السكتات الدماغية.



قيروس كورونا يؤثر على المخ نتيجة الجلطات

وقال، إنه من الأسباب الشائعة للجلطات كانت ارتفاع ضغط الدم، مرض السكرى، وزيادة الدهون بالدم، وهذه الجلطات تحدث بالأساس نتيجة مهاجمة الفيروس لبروتين يسمى انجيوتنسين 2 الموجود بالأوعية الدموية فى أجهزة الجسم المختلفة مما يسبب زيادة كبيرة فى بعض بروتينات التجلط بالدم، والتى تؤدى إلى تجلط الدم، وتكوين جلطات بأجهزة الجسم المختلفة، أما السبب الآخر، وهو أن الفيروس يثير الجهاز المناعى، مما يؤدى الى حدوث نشاط زائد و غير طبيعى للجهاز المناعى، وحدوث ما يسمى عاصفة "السيتوكين"، والتى تسبب التهابات فى أجهزة الجسم المختلفة، وفى المخ، ولذا نجد أن بعض المرضى يعانون من الهذيان، والهلوسة، خاصة البصرية، هيجان، وتدهور الوظائف العقلية، والنسيان، والتشنجات، أو التهابات فى الأعصاب الطرفية.



المخ

وأكد، أن مضاعفات فيروس كورونا بالنسبة للمخ والأعصاب تترواح نسبتها من 20 إلى 30 % من مرضى فيروس كورونا "كوفيد 19"، ولذا يجب أخذ الحيطة مع مرضى فيروس كورونا، ومتابعة الحالات التى تم شفاؤها، والتى قد تعانى من أعراض إصابة بسيطة فى المخ مثل النسيان، الهذيان، أو أعراض بسيطة لجلطات صغيرة فى المخ، وتسبب ضعف بناحية من الجسم، أو تلعثم بالكلام.

وأكد الدكتور غريب فاوى، أن كل فترة يحدث تحور لهذا الفيروس المستجد، لذا نجد أن أعراض الإصابة بالفيروس تختلف من بلد لآخر، ومن وقت لآخر، وحاليا نجد أن كثير من حالات الإصابة بالفيروس تاتى فى صورة أعراض إصابة الجهاز الهضمى، مثل غثيان، وقىء، واسهال، موضحا أنه فيروس كورونا ليس له نمط ثابت، لذلك يجب اتباع الإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعى، وتجنب الأماكن المزدحمة مع لبس الكمامة، والنظافة الشخصية، لتجنب الإصابة.