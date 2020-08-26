كيف تختار تقاوى البطاطس والصنف الصالح للزراعة.. اقرأ التفاصيل

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ المناخ الزراعى بوزارة الزراعة، إنه مع بداية موسم زراعة البطاطس الجديدة (النيلية/الشتوية) فى المناطق اللى بتزرع مبكرا في عدة مناطق بالمنيا، والمنوفية، البحيرة، ميعاد الزراعة المناسب: بناءً على الحرارة المتوقعة لشهر أغسطس، ويوصى أن تكون بداية الزراعة بعد يوم 25 أغسطس 2020، والاحتياطات والاعتبارات العامة خاصة بالنسبة للتقاوي، "المواصفات القياسية"، لابد من سلامة العبوات: عبوات متوسطة الحجم تتراوح ما بين 35-40 كجم متجانسة وسليمة فى معظمها ولا يوجد تمزق أو ترهل فى العبوات.

وأضاف أستاذ المناخ، في تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه من التوصيات لزراعة البطاطس الصنف: ناتج كسر محلى ناتج العروة الصيفية 2020 رتبة E او أعلى ، جودة التقاوي: التقاوي خالية من العفن والتكسير او العيوب الفسيولوجية (نسبة لا تتعدي 5%) ، حجم التقاوي: أكثر من 85 % من الدرنات ذات أحجام ما بين 35-55 مم ونسبة 10% احجام ما بين 25-35 مم ونسبة 5% أكثر من 55 مم، حيوية النبت: الدرنات فى حالة حيوية وفسيولوجية جيدة والنبت فى مرحلة بداية البزوغ، لافتا إلى أن ميعاد الخروج من الثلاجات: بداية من الأسبوع الأول من أغسطس ويستمر حتى منتصف سبتمبر 2019.

وتابع " فهيم "، أنه لابد من توقف كمية التقاوي اللازمة للفدان على الصنف المنزرع وحجم التقاوي المستخدمة والتخطيط ومسافات الزراعة وعموما يحتاج الفدان إلى حوالي 1250- 1500 كيلو جرام لزراعة العروة النيلية أو المحيرة وقد يصل إلى حوالى 1750 كجم، يتم خروج التقاوي من الثلاجة قبل الزراعة بحوالي أسبوعين على الأقل ولا تزيد عن 25 يوما، ثم وتوضع في مكان جيد التهوية ومظلل وغير متعرض للضوء المباشر أو تيارات الهواء القوية ، فى حالة وجود مشاكل فى الأرض التى سيزرع بها البطاطس يفضل معاملة التقاوي بمبيد "ريزولكس" بمعدل 1.5-2 كجم/ طن تقاوي.

وأكد أنه لابد من فحص تقاوي البطاطس جيداً بمجرد خروجها من الثلاجات (العروة الشتوية) أو عند تفريغها من العبوات (التقاوي المستوردة للعروة الصيفية) والمعاملة بالمطهرات المناسبة قبل الزراعة، مبيد جاوشو 70%WG بمعدل 150 جم/ الطن، كروزر ماكس 42% FS بمعدل 240 سم/ الطن ، مونسرين جى37 % FS بمعدل 3 جم/ كجم.

وأوضح أستاذ المناخ الزراعى، أنه بالنسبة لنوعية وتجهيز الأرض، الملوحة: لابد أن لا تزيد ملوحة مياه الري عن 1000- 1300 جزء فى المليون وملوحة التربة عن (1200-1500 جزء فى المليون)، الحرث: الحرث بمحراث 7 سلاح عدد 2 سكة (فك وثنى ) واتجاه التخطيط من الشمال إلى الجنوب (قبلى- بحري) قدر الامكان. ويفضل أن تزحف بين كل الحرثتين ثم يضاف السماد البلدى القديم وسماد السوبر فوسفات قبل الحرثة الأخيرة. هذا ويجب مراعاة التزحيف الجيد وتسوية وتنعيم التربة جيدا حتى لا يؤدى اختلاف سطح التربة إلى تعفن بعض قطع التقاوي أو اختناق الجذور أو عدم وصول المياه إلى الأماكن العالية بالحقل، ثم تخطط الأرض بمعدل 9-9.5 خط فى القصبتين وتروى ريا غزيراً.

ومن أسمدة التجهيز، إضافة أسمدة التجهيز (سماد عضوي + 400 ك سوبر فوسفات + 100 ك لكل من سلفات النشادر والكبريت الزراعي + 50 سلفات بوتاسيوم + 25 ك سلفات ماغنسيوم)، وللحصول علي نبات قوي سليم وعرش يكمل معاك الموسم فلازم تكون البداية، نسبة انبات عالية، معدل وسرعة انبات قوية، انبات أكبر عدد من العيون، تجانس كبير في النمو، شبكة جذور بتبني عليها.