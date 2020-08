كلية الصيدلة جامعة طنطا تنظم مؤتمرها الافتراضى الأول 10 أكتوبر المقبل

الغربية مصطفى عادل

تنظم كلية الصيدلة جامعة طنطا المؤتمر الافتراضى الأول تحت عنوان " New Avenues in Pharmacy and Health Care" آفاق جديدة فى الصيدلة والرعاية الصحية فى الفترة من 10-11 أكتوبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، على أهمية عقد المؤتمر الذى يتناول آخر المستجدات المتعلقة بمجال الصيدلة، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات حوارية وحلقات نقاش وورش عمل تفاعلية تسلط الضوء على أحدث المفاهيم والأخبار والاتجاهات فى مجال الصيدلة والرعاية الصحية على الصعيد العالمي.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة، أن المؤتمر يسعى الى مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعلوم الصيدلية، وتبادل الخبرات ووجهات النظر، بهدف تعزيز دور الصيادلة فى دعم وتحسين نظام الرعاية الصحية، ومناقشة أهم و أبرز الابتكارات العلمية فى مجالات الصيدلة المتعددة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نهلة العشماوى عميدة كلية الصيدلة جامعة طنطا، إلى أن المؤتمر سيتناول العديد من المحاور وتشمل الكيمياء الحاسوبية وتصميم الأدوية بالاضافة الى الأنظمة الجديدة لتوصيل الدواء، والتغذية العلاجية، وأيضاً العلاج التكميلى باستخدام النواتج الطبيعية والمقاومة للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، علاوةً على دراسات البروتينات وعلوم الأيض (الميتابولوميات)، والتجارب الإكلينيكية واليقظة الدوائية، واستخدام العلاج المناعى فى حالات السرطان، وزراعة الأنسجة وبيولوجيا الخلايا الجذعية، والمعلوماتية الحيوية، والتصنيع الدوائى وممارسات التصنيع الجيدة، والمنتجات العشبية والمغذيات، وطرق التحليل الدوائى، وأخيرا ممارسة الصيدلة الإكلينيكية.