اليوم السابع
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قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية بالكامل 3 ساعات يوم الجمعة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:43 م
قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية بالكامل 3 ساعات يوم الجمعة شبكة كهرباء
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، قطع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، الجمعة المقبلة الموافقة 28 أغسطس، لعمل صيانة شاملة، وذلك لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم.

وأوضحت "بركات"، أن عملية الفصل ستتضمن كلا من كفر شكر بالكامل وقري "كفر تصفا – الزمرونية – البقاشين – أسنيت – الشقر – المنشأة الكبري – الصرف الصحي 201 – المدينة 1 ، 2 ، 3 ، 4"، وذلك لأعمال الصيانة.

وأشارت، إلى أنه تم التنبيه على أهم المغذيات المتأثرة وهي "مستشفى كفر شكر المركزى، مركز شرطة كفر شكر، مجلس مدينة كفر شكر، المشتركين، المخابز، عمليات المياه، محطات مياه الشربوالصرف الصحي، الوحدات الصحية بنطاق القرى"، موضحة أنه تم التنبيه عليهم لاتخاذ تدابيرهم اللازمة طوال فترة قطع الكهرباء.


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