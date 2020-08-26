قطار يصدم ربة منزل وابنتها بالعياط.. وشهود عيان: الابنة فرحها الأسبوع الجاى

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت قرية الجملة بالعياط، حادث مأسوى مساء اليوم الأربعاء، حيث صدم قطار ربة منزل وابنتها، أثناء عبورهما السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعهما، وقال شهو عيان، ان الابنة كانت تستعد لحفل زفافها المحدد فى الأسبوع القادم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل وابنتها، صدمهما قطار بقرية الجملة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وتبين أنه أثناء مرور ربة منزل وابنتها السكة الحديد مساء اليوم، صدمهما قطار مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

وذكر شهود عيان أن الابنة الضحية تدعى "هاجر.م" كان من المقرر عقد زواجها الأسبوع القادم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.