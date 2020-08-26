وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة التربية الكويتية، استمرار صرف رواتب المعلمين العالقين الذين لم يعودوا إلى الكويت حتى الآن رغم بدء استكمال الفصل الدراسي الثاني في المدارس الثانوية، وانطلاق العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل لجميع المراحل التعليمية.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة، عن قيام الوزارة بصرف راتب شهر أغسطس للمعلمين كبقية الشهور الماضية، مؤكدة استمرار صرف الرواتب، ما لم تتلق الوزارة توجيهات من ديوان الخدمة المدنية الكويتي بإيقافها لحين عودة المعلمين.



