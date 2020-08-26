قبول مؤشر سلامة مطار شرم الشيخ من قبل سلطة الطيران المدنى

كتب محمود عبد الغنى

عقد اليوم الأربعاء، الإجتماع الدورى الربع سنوى للجنة سلامة المدرج بمطار شرم الشيخ الدولى، وذلك بحضور كل مديرى الهيئات بالمطار وعلى رأسهم دكتور أحمد رشاد رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات، المهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ، المهندسة سحر مصطفى ممثل سلطة الطيران المدنى.

وناقش الاجتماع مؤشرات سلامة المطار طبقا للإحصائيات التى ترتبط بإستئناف تشغيل الحركة الجوية بالمطار وتحديد مؤشر السلامة مع بعض مصادر الخطورة للوقائع والحوادث الجوية ووضع إجراءات السلامة المناسبة لكل مصدر خطورة بالمطار والتصديق عليه من قبل سلطة الطيران المدنى حيث تعطي الـ ICAO الأولویة للعمل فى ثلاثة مجالات" سلامة الطیرن، تحسین السلامة على المدارج، والتقلیل من عدد الحوادث في محیط المدارج والتقلیل من عدد حوادث فقدان السیطرة أثناء الرحلة" وجمیع هذه الإجرءات ستساهم في تحقیق أولویة الخطة العالمیة الأساسیة المتمثلة في التقلیل بإستمرار من معدل الحوادث.

وانتهت اللجنة اليوم بقبول مؤشر السلامة الخاص بمطار شرم الشيخ مع وضع إجراءات سلامة وقائية لكل مصدر خطورة تمت مناقشته بالاجتماع، يأتي ذلك طبقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني ال "ICAO ".