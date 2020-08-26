اليوم السابع
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فيديو.. صراخ الأهالى لحظة نقل جثامين ربة منزل وطفليها عثر عليهم مذبوحين بالبحيرة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:30 م
فيديو.. صراخ الأهالى لحظة نقل جثامين ربة منزل وطفليها عثر عليهم مذبوحين بالبحيرة الحزن والصراخ لحظة نقل جثامين ربة منزل وطفليهما عثر عليهم مذبوحين بالبحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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حصل "اليوم السابع" على فيديو لحظة نقل جثامين ربة منزل وطفليها عثر عليهم مذبوحين، حيث شهدت مدينة كفر الدوار بالبحيرة حادثا بشعا، بعدما عثر الأهالى على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم فى ظروف غامضة.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم، وتبين مصرع ياسمين ع 23 سنة، وعلى ا.ف 3 سنوات، وشقيقه محمد 3 سنوات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى حول المنزل وجارى التحرى عن ملابسات الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

وسادت حالة من الذعر والهلع بين أهالى منطقة منشية النصر، التابعة لمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، بعد العثور علي 3 جثث لربة منزل وطفليها مذبوحين داخل منزلهم في ظروف غامضة، وتوافد عدد كبير من أهالى المنطقة على منزل الضحايا وسط حالة من الهلع الشديد من ارتكاب هذه الجريمة  البشعة.

وفى هذا  السياق تواصل النيابة العامة بكفر الدوار برئاسة  المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار وإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في واقعة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور علي جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وقام مدير النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك مع تحليل  dna للجثث ودماء مسرح الجريمة، كما قررت النيابة  تكليف المباحث باجراء التحريات حول الواقعة  وملابساتها.

 


البحيرة

العثور على ربة منزل وطفليها مذبوحين بالبحيرة

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