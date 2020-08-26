اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:54 م
خالد صلاح
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فيتش تخفض تصنيف بنوك وشركات عُمانية مع استمرار ضعف المالية العامة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:38 م
فيتش تخفض تصنيف بنوك وشركات عُمانية مع استمرار ضعف المالية العامة وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية
رويترز

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قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء إنها خفضت تصنيف بضعة بنوك وشركات عُمانية بعدما خفضت التصنيف الائتماني للسلطنة نفسها في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الثانية هذا العام.
 
وأفادت رويترز، أن عُمان هي أحد أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج التي تعتمد على النفط والغاز ومثقلة بمستويات دين مرتفعة ولذلك فإنها أكثر عرضة للتضرر من تقلبات أسعار النفط من أغلب جيرانها الأكثر ثراء.
 
وخفضت فيتش اليوم الأربعاء تصنيف بنك إتش.إس.بي.سي عُمان والبنك الأهلي وبنك مسقط درجة واحدة.
 
وحددت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنوك الثلاثة، إلى جانب بنك ظفار والبنك الوطني العماني اللذين أبقت على تصنيفهما بدون تغيير.
 
وأكدت فيتش تصنيف بنك صحار الدولي عند ‭‭B+‬‬ ومنحته أيضا نظرة مستقبلية سلبية.
 
وخفضت الوكالة أيضا أمس الثلاثاء تصنيف الشركة العمانية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة، وشركة كهرباء مزون والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، التي تملك الحكومة حصة أغلبية فيها، إلى ‭‭‭‭BB‬‬‬‬- من ‭‭BB‬.
 
كانت فيتش قد خفضت في وقت سابق هذا الشهر التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان للمرة الثانية هذا العام، مقلصة إياه إلى ‭‭‭‭BB‬‬‬‬- من ‭‭BB‬،‬ وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية مشيرة إلى استمرار ضعف الميزانية العامة والميزان الخارجي.

وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية

عمان

الاقتصاد العماني

اقتصاد الخليج

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