فوز "سهير كعوان" بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

انتهت انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الأربعاء، بفوز الدكتورة سهير عبده حسين أحمد وشهرتها "سهير كعوان" بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان، بعد تغلبها على منافسها الدكتور محمد سيد أحمد ناصر، المرشح على نفس المنصب.

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كلاً من: "الدكتور جمعة محمد مكى حمزة، والدكتور علاء محمد سليمان داود"، عضوا فوق السن، و"الدكتور محمد يوسف حسيب أحمد على، والدكتورة هبة محمد عوض الله على" عضوا تحت السن.

وكانت انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان، شهدت اليوم تنافس اثنين على مقعد النقيب وهما: الدكتورة سهير عبده حسين أحمد، والدكتور محمد سيد أحمد ناصر، بينما تنافس على مقعدى فوق السن 4 أعضاء مرشحين وهم: "جمعة مكى وحسنى القشمرى وعلاء سليمان ومحمد صالح"، بينما تنافس على مقعدى تحت السن 7 أعضاء مرشحين وهم: "خالد صبرى وشمس عبد النبى وشيماء أمين عبد الرحمن أحمد سعيد ومحمد ناجح ومحمد يوسف وهبة عوض".

يشار إلى أن انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، لانتخاب النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وقال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان تشهد منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.