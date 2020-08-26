فلسطين تسجل 602 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

كتب ـ محمد عبد العظيم

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، عن تسجيل حالة وفاة، و602 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و825 حالة شفاء.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالة الوفاة لمواطنة 78 عاماً من الخليل، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 152، أي بنسبة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.

وكانت الصحة أعلنت صباح اليوم، عن تسجيل وفاة مواطن 61 عاماً من قطاع غزة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.