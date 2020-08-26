اليوم السابع
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فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا .. تعرف عليها

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:07 م
فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا .. تعرف عليها محول كهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى، غدا الخميس، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، من 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وكشف مركز عمليات البحر الأحمر فى بيان له أن سيتم فصل التيار عن مناطق عمارات صن رايز بمنطقة أبو عشرة وهم عمارات 5 ، 6 ، 7 ، 8،وكذلك امتداد عمارات 2 أباظة.

 

وسيتم قطع الكهرباء أيضا عن مناطق سيزو مول بالطريق الدائرى، الكمين الجنوبي، والكيلو 9، والدولفين، وسهل حشيش، وذلك غدا الخميس من 9صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

 


البحر الاحمر

الغردقة

صيانة محولات الكهرباء

فصل التيار الكهربى بالغردقة

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