اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:25 م
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فرنسا تشارك فى تدريبات عسكرية فى شرق المتوسط

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:27 م
فرنسا تشارك فى تدريبات عسكرية فى شرق المتوسط فلورنس بارلى وزيرة القوات المسلحة الفرنسية
باريس (رويترز)

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قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلى، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستشارك فى تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص فى شرق البحر المتوسط وسط تصاعد خلاف بين أثينا وأنقرة بشأن موارد الطاقة.

 

وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان بعدما أرسلت أنقرة سفينة التنقيب أوروتش رئيس إلى مياه متنازع عليها فى شرق البحر المتوسط هذا الشهر فى خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

 

وكتبت بارلى على تويتر "يتحول شرق البحر المتوسط إلى منطقة توتر، يتعين أن يكون احترام القانون الدولى القاعدة وليس الاستثناء" مضيفة أن المنطقة "ينبغى ألا تكون ساحة لطموحات البعض".

 

 


فرنسا

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