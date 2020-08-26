فرنسا تسجل أكثر من 5400 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

فى ارتفاع مفاجئ لإصابات فيروس كورونا، سجلت السلطات الصحية فى فرنسا أكثر من 5400 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة فقط، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت سابق، حث رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، المواطنين على "التحلي بروح المسؤولية ومراعاة التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا ​ المستجد "كوفيد-19"، داعيا إياهم إلى "الالتزام بارتداء الكمامات بعد أن شهدت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في معدل الإصابات بالفيروس".

وأشار كاستيكس، إلى أن "الوباء عاود نشاطه على الأراضي الفرنسية وقد تبين ذلك من خلال الأرقام الأخيرة حيث سجلت فرنسا​ يوم الأحد الماضي أكثر من 5000 حالة إصابة خلال 24 ساعة، ولكن نحن لسنا في وضع مشابه لما حدث شهري مارس وأبريل الماضيين"، موضحا أن عدد المصابين الذين يستلزم وضعهم العناية المركزة ارتفع لكن بشكل طفيف جدا".

واعترف رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس فى لقائه اليوم الأربعاء، على قناة فرانس إنتر بأن تطبيق StopCovid الفرنسى لتتبع جهات الاتصال ومحاولة تتبع المرضى وتواصلهم لم يقم بالنتائج المأمولة فى مكافحة فيروس كورونا.