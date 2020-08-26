غلق باب التصويت بانتخابات نقابة البيطريين وبدء عمليات الفرز

أعلنت منذ قليل، اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى ضيف، وكيل النقابة العامة، غلق لجان التصويت أمام الناخبين على أن تتم عمليات فرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة، بمقار اللجان بالمحافظات.

من جانبه، قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إنه من المتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال 24 ساعة بعد استلام كافة النتائج من المحافظات.

كان قد أكد وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن اللجان شهدت منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطرى، لافتا إلى أن هناك إقبالا من الأطباء البيطريين من أًحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

جدير بالذكر أن عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت صباح اليوم الأربعاء، وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.