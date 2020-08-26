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غدا انقطاع مياه الشرب وضعفها بـ13 منطقة شرق القاهرة 8 ساعات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:00 ص
غدا انقطاع مياه الشرب وضعفها بـ13 منطقة شرق القاهرة 8 ساعات انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد 11 منطقة شرق القاهرة، غدا الخميس، انقطاع في مياه الشرب لمدة 8 ساعات، كما تشهد مناطق "الشيراتون والكلية الحربية" ضعف في الخدمة، بسبب قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مسطرد من الساعة التاسعة صباح الخميس وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم.
 
وهذه المناطق هى "منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته - ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – أحمد عرابى ومتفرعاته –ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر) وضعفها عن مناطق (الشيراتون – الكلية الحربية".
 
وكانت أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 13 منطقة بالمحافظة وهي "منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته - ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – أحمد عرابى ومتفرعاته –ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر) وضعفها عن مناطق (الشيراتون – الكلية الحربية"، لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 27-8-2020 وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال صيانة بمحطة مياه مسطرد بخط المياه قطر 1500مم.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
انقطاع المياه
انقطاع المياه

 


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