عربات السكة الحديد الجديدة بعد وصولها ميناء الإسكندرية × 10 معلومات

الإسكندرية أسماء على بدر

وصلت إلى ميناء الإسكندرية 13 عربة سكة حديد جديدة ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة، والتى تعد أكبر وأضخم صفقة فى تاريخ سكك حديد مصر، ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن القطارات الجديدة.

1- القطارات ضمن صفقة وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

2- إجمالى العربات التى وصلت حتى الآن الى مصر إلى 46 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

3- تصل الاسبوع القادم 22 عربة جديدة أخرى على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات.

4- تصل باقى العربات بمعدل 35عربة شهريا وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد

5- صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية) .

6- سيتم دخول العربات الجديدة التي تصل تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد .

7- دخول 3 قطارات جديدة.

8- التطوير يشمل جرارات وعربات جميعها جديدة .

9- سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

10- يساهم فى إحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى اسطول العربات بالسكة الحديد .