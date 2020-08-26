اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:32 م
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عدد الركاب على شركات الطيران الروسية يهبط 52.4% على أساس سنوي فى يوليو

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:42 م
عدد الركاب على شركات الطيران الروسية يهبط 52.4% على أساس سنوي فى يوليو الطيران الروسى
رويترز

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 قالت هيئة الطيران الاتحادية في روسيا اليوم الأربعاء إن عدد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الروسية في يوليو تموز انخفض 52.4 بالمئة على أساس سنوى، بعد هبوط بلغ 77.5 بالمئة في الشهر السابق مع تراجع أعداد المسافرين وسط جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات أن شركات الطيران الروسية نقلت 6.77 مليون راكب في يوليو تموز ليصل عدد الركاب في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 34.6 مليون، بانخفاض قدره 51.9 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوقفت روسيا رحلات الطيران التجارية الدولية أثناء إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في وقت سابق هذا العام واستأنفت فقط حتى الآن الرحلات إلى لندن وتركيا وتنزانيا وسويسرا.

 


روسيا

الطيران الروسى

فيروس كورونا

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