طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وعمان وحار بالبحرين والكويت

كتب وكالات

توقعت هيئات الأرصاد فى دول الخليج، أن يكون الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية بالسعودية، و غائما جزئياً بالامارات ، وحارا فى البحرين والكويت، ورياح نشطة فى سلطنة عمان.





السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران ، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،جازان) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 -40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً، واحتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.. رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وقال المركز ــ فى نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 30 كم س، تصل إلى 40 كم س أحياناً ..ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 18:30 والمد الثانى عند 07:53 والجزر الأول عند الساعة 11:20 والجزرالثانى عند الساعة 01:48 ..وفى وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند 14:40 والمد الثانى عند الساعة 05:10 والجزر الاول عند الساعة 09:07 والجزر الثانى عند الساعة 22:10 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حاراً مع بعض السحب ثم يتحول إلى رطب نسبى خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل سرعتها خلال النهار من 13 إلى 18 عقدة أحيانا ثم تتحول إلى شرقية خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 80%.. والصغرى 20%.

الكويت

توقعت الارصاد أن تكون درجة الحرارة العظمى: 45 ،

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 40 كم ساعة .

سلطنة عمان



مشمس فى أغلب الأوقات، وغائم جزئيًا إلى غائم على الشريط الساحلى، صحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة لاحتمال تشكل السحب الركامية لهطول أمطار متفرقة وتكون رعدية أحياناً، مصحوبة برياح نشطة على جلال الحجر .