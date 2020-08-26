ضبط 56 قضية تموينية من بينها إحباط بيع 2 طن دقيق بالسوق السوداء فى سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة على الأسواق لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية من بينها ضبط "ك ي ف" 40 سنة صاحب مطحن مواني ويقيم دائرة مركز طما، لقيامه بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لإعادة نخلها وبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط " 2" طن و 900 كيلو جرام دقيق بلدي، وضبط " 75 " كيلو جرام حلويات مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الادمي.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط 10 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و5 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و8 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و3 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية و6 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى عدم تقديم الإخطار الشهرى عن حصة البوتاجاز، وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.