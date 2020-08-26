ضبط 500 مخالفة مرورية وحالتى تعاطى مخدرات أثناء القيادة خلال حملة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم الأربعاء، برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط 500 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بشوارع أسوان، بتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى ضبط حالتين لسائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 2 دراجة نارية وسيارة و4 توك توك بدون تراخيص، وتحرير 68 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 101 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 87 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 105 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل " دائرة قسم شرطة أول أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر "حشيش وبانجو وأفيون ــ أقراص مخدرة".

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.