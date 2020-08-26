اليوم السابع
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ضبط 19 شخص لاستغلالهم الأطفال في التسول بالجيزة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:51 ص
ضبط 19 شخص لاستغلالهم الأطفال في التسول بالجيزة المتهمون
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأحداث في ضبط  19 شخص لممارستهم أعمال التسول بالطريق العام، من بينهم 6 من ذوى المعلومات الجنائية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث لما لها من آثار إجتماعية.

وجهت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث حملة أمنية مكبرة بدائرتى قسمى شرطة "بولاق الدكرور ، الطالبي"  بمحافظة الجيزة ، استهدفت ضبط مرتكبى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام، حيث أسفرت جهودها عن ضبط  19 شخص لممارستهم أعمال التسول، من بينهم 6 من ذوى المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم ، وإستغلالهم لـ 8 أطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة للإستفادى المادية والتربح من خلالهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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