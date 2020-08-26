ضبط 172 طربة مخدرات بقيمة 1.3 مليون جنيه في الغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية مصطفى عادل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة 6 من العناصر الإجرامية ، حيث تابعت الإدارة إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها تشكيلاً عصابياً مكون من (6من العناصر الإجرامية " لأربعة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، وإتخاذها وكراً للإتجار فى المواد المخدرة وعلانية ترويجها وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم إستهدافهم بعدة حملات بمحال إقامتهم وتم ضبطهم جميعاً.. وأسفرت عمليات التفتيش لأشخاصهم ومساكنهم وسياراتهم عن ضبط (172) طربة لمخدرالحشيش وزنت (18,250) ثمانية عشر كيلو ومائتان وخمسون جرام".. من بينهم (50) طربة تم ضبطهم داخل مخزن سرى خلف أرقام اللوحات المعدنية بمؤخرة سيارة نقل، و (600) قرص لعقار الترامادول المخدر، وبندقية خرطوش وعدد (3) طلقات لذات العيار، وطبنجة مطموسة الأرقام، ومبلغ مالى أكثر من (900 ألف جنيه)، عدد (6) هواتف محمولة.

بمواجهتهم أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة، والسيارات للنقل والترويج، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة ، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1300000) مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً.