اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:28 م
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ضبط 11 ألف كيلو دقيق مجهول المصدر وتحرير 24 مخالفة تموينية بالمنيا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:30 م
ضبط 11 ألف كيلو دقيق مجهول المصدر وتحرير 24 مخالفة تموينية بالمنيا اجولة دقيق - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتى من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم ضبط 11 ألف و100 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط، بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – التلاعب بالمقررات التموينية – قضايا اخرى متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


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