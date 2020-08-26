ضبط 11 ألف كيلو دقيق مجهول المصدر وتحرير 24 مخالفة تموينية بالمنيا

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتى من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم ضبط 11 ألف و100 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط، بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – التلاعب بالمقررات التموينية – قضايا اخرى متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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