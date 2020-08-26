ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج الأحذية والأسلاك بالوايلى ومدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحبى مصنعين بدون تراخيص لانتاج أحذية واسلاك كهربائية مجهولة المصدر فى الوايلى ومدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مسئول عن مصنع أحذية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر لتصنيع الأحذية مستخدماً علامات تجارية لشركات عالمية "مقلدة" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (12,500 طن كسر بلاستيك- 1531000 قطعة مستلزمات أحذية - 4450 زوج حذاء "كوتشى" - 6 ماكينة حقن بلاستيك) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط مسئول عن مصنع أسلاك كهربائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع الأسلاك الكهربائية مستخدماً خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (2,700 طن نحاس- 800 كيلو جرام خردة "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أدوات وماكينات تصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.