اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:29 م
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ضبط مخزن بدون ترخيص لتعبئة وإعادة تدوير المواد اللاصقة بالإسكندرية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:47 م
ضبط مخزن بدون ترخيص لتعبئة وإعادة تدوير المواد اللاصقة بالإسكندرية المخزن
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق و المحلات التجارية والمخازن لمحاربة السلع المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية المستهلك المصرى من الغش التجارى وحماية للاقتصاد القومى .
 
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان لها، إلى أن إدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة وإشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة قامت بالاشتراك مع مباحث تموين برج العرب بالقيام بحملات بنطاق الإدارة.
 
وأسفرت الحملة عن  ضبط مخزن بدون ترخيص لتعبئة وإعادة  تدوير المواد اللاصقة الخاصة بأعمال السباكة بعد انتهاء صلاحيتها وعرضها في السوق مرة أخرى، وتم التحفظ على  عدد 480 عبوة حجم العبوة 237 مللى منتهية الصلاحية و4200 عبوة فارغة لتعبئتها مرة أخرى بصلاحية جديدة، وتبين أنها منتهية الصلاحية من حيث البيانات المدونة على العبوة، وضبط عدد 4 برميل زنة البرميل الواحد 200 كجم  به محتويات العبوات الفارغة، وعدد 25 برميل زنة البرميل الواحد 150كجم منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
 
 
 
 
 

 


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