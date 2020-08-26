اليوم السابع
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ضبط متهم هارب من 65 سنة سجن في الاسماعيلية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:02 ص
ضبط متهم هارب من 65 سنة سجن في الاسماعيلية ضبط متهم ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط محكوم عليه هارب بالإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى العديد من القضايا الجنائية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم.

 أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية  قيام(عاطل ، مُقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا ("مخدرات – سرقة بالإكراه – سلاح " بالسجن 65 سنة) بالتردد على محل إقامته بدائرة المركز ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

 

 


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