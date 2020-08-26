ضبط مبيدات محرمة دوليا وملابس بماركات مقلدة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى حملة مشتركة استهدفت دائرتى قسم ثالث الإسماعيلية ومركز ابوصوير، وتمكنت الحملة من ضبط كمية من المبيدات الغير صالحة للاستخدام الادمى والمحرمة دوليا وكمية من الملابس التى تحمل علامات مقلدة.

كان اللواء ياسر نشات مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بقيام العميد محمد الاعصر رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بتنظيم حملة تموينية استهدفت قسم ثالث الاسماعيلية ومركز ابوصوير، حيث تمكنت الحملة من ضبط "م.ا.م" مقيم ابوصوير وبحوزته كمية من المبيدات الغير مسجلة بوزارة الصحة والمحرمة دوليا والغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5637 لسنة 2020 جنح مركز ابوصوير.

كما تلقى العميد محمد الاعصر رئيس مباحث التموين، بلاغا من إحدى الشركات التى تحمل علامة شهيرة يفيد بقيام أحد الأشخاص باستغلال اسم الشركة والعلامة التجارية لها ووضعها على بنطلونات جينز ليست من انتاج الشركة وعرضها للبيع بمحله بدائرة قسم ثالث الاسماعيلية الاسماعيلية وباجراء التحريات السرية اثبتت صدق ماجاء فى بلاغ الشاكى .

وتمكن رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له وهريدى محمد مفتش التموين بمباحث التموين من مداهمة المحل المتحرى عنه حيث تم ضبط "ا.ا.م"صاحب المحل والمخزن الملحق به وبحوزته كمية كبيرة من البنطلونات التى تحمل اللامة المقلدة الخاصة بالشركة المبلغة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1754 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ ثالث الاسماعيلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.



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