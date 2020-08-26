صور.. محافظ الأقصر يشهد أول تدريبات للعاملين بالمركز التكنولوجى بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، فاعليات اليوم الأول لتدريب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، مع بدء التشغيل التجريبى للمركز، كما إلتقى المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات، حيث يحتوى المركز على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوى الأعاقة به رامب يرتفع ليكون المواطن فى مستوى مقدم الخدمة ، ونافذة أخرى للخزينة.

ومن جانبة أوضح محافظ الأقصر خلال جولتهن على أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين هو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية والنزاهة.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته نائبة محمد عبد القادر خيرى، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن وكيل وزارة لشئون مكتب المحافظ، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، والعميد طاهر الحنفى المشرف العام على إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

ومن جانبه قال العميد أيمن الشريف، أن المركز يتضمن خدمة الشباك الواحد لتقدم خدمات (إستصدار التراخيص والمستندات والموافقات اللازمة لبدء المشروعات وتشغيلها)، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات ذات الصلة من مكان واحد للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال نظام الدور الرقمى على غرار البنوك تيسيراً على المواطنين وللقضاء على نظام الطوابير التقليدية.

وكان قد أطلق العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إشارة البدء لإنشاء وتأسيس مركز التحسين المستمر، وهي إدارة تم إستحداثها لدعم العاملين بالقطاعات الحكومية وتعزيز مواطن القوة لديهم، وذلك من خلال تأهليهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات العمل من ناحية وتوفير خدمة محلية متميزة تحقق رضا المواطن من ناحية أخرى، وأيضاً إعادة انتشار العاملين بحسب القدرات والكفاءات بما يفتح للشباب والمتميزين آفاق الريادة والإبداع والقيادة، ويميز الصالح من الطالح ، لينال كل ذي كفاءة مكانة تناسبه، ولا يضيع حق وفرصة المجتهدين، وصولا إلى الصالح العام وتقديم الخدمة الأكمل للمواطن، وإبرازا للقيمة الأسمى في أوساط العاملين.

من ناحية أخرى أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن إستمرار أعمال الرصف بمحور السوفيتيل السياحى من قبل الشركة الوطنية للطرق، وذلك في إطار تنفيذ المشروعات القومية بناءاً على خطة الدولة في تنمية الصعيد وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات بالمحافظة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه يتم حالياً تكثيف ورديات أعمال الرصف للإنتهاء من رصف الطريق بالكامل بطول 11 كم وعرض 25 متر، والذي يبدأ من مطار الأقصر الدولي ( كمين يسى ) حتي خط سكة حديد القاهرة - أسوان ثم وصولا إلي فندق السوڤيتيل ( فندق مركيور الكرنك الأقصر ) Mercure Luxor Karnak.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أنه تم منذ أيام استلام "طريق السوفتيل، وطريق نصرالله من كوبرى نصرالله حتى العشى، وطريق طراد النيل "الأقصر _ العشى"، وذلك بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المركز والمدن لبدء العمل فى المشروعات، حيث أنه تم أيضاً استلام فرع 4 وفرع 5 إلى الشركة الوطنية للطرق، وطريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ويوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.



محافظ الأقصر يشهد أول تدريبات للعاملين بالمركز التكنولوجى بمدينة الأقصر (1)



محافظ الأقصر يشهد أول تدريبات للعاملين بالمركز التكنولوجى بمدينة الأقصر (2)



محافظ الأقصر يشهد أول تدريبات للعاملين بالمركز التكنولوجى بمدينة الأقصر (3)