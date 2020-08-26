اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ذعر بين أهالى كفر الدوار بعد ذبح ربة منزل وطفليها فى ظروف غامضة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:53 ص
صور.. ذعر بين أهالى كفر الدوار بعد ذبح ربة منزل وطفليها فى ظروف غامضة تجمعات حول منزل الضحايا
فريق المحافظات _ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سادت حالة من الذعر والهلع بين أهالى منطقة منشية النصر، التابعة لمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، بعد العثور علي 3 جثث لربة منزل ونجليها مذبوحين داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وتوافد عدد كبير من أهالى المنطقة على منزل الضحايا وسط حالة من الهلع الشديد من ارتكاب هذه الجريمة  البشعة.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة   بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم وتبين مصرع ياسمين ع  23 سنه وعلى ا.ف  3سنوات وشقيقه محمد 3سنوات.  

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وفى هذا  السياق تواصل النيابة العامة بكفر الدوار برئاسة  المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار وإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في واقعة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور علي جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وقام مدير النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك مع تحليل  dna للجثث ودماء مسرح الجريمة.

كما قررت النيابة  تكليف المباحث باجراء التحريات حول الواقعة  وملابساتها.

 

WhatsApp Image 2020-08-26 at 1.24.39 AM (1)
 
اهالى المنطقة 

 

WhatsApp Image 2020-08-26 at 1.24.39 AM
محيط منزل الواقعة 

 

WhatsApp Image 2020-08-26 at 1.24.40 AM (1)
 
محيط منزل الواقعة 

 

 

WhatsApp Image 2020-08-26 at 1.24.41 AM (1)
محيط منزل الواقعة 

 

WhatsApp Image 2020-08-26 at 1.24.41 AM
محيط منزل الواقعة 

 

29059-WhatsApp-Image-2020-08-26-at-1.25.56-AM
 
 
الطفلان المذبوحان 

 

 


اخبار مصر

اخبار المحافظات

البحيرة

اخبار البحيرة

جثة

ربة منزل

النيابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة