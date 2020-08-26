صور.. حملات نظافة بالقرى تنجح فى رفع 21 طن من المخلفات الصلبة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملات مكثفة لنظافة وتجميل القرى المختلفة، وذلك بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة رؤساء المدن بضرورة رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، حيث نجحت الحملات فى رفع 21 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة فى وسط المدينة وقريتين.

وفى هذا الصدد قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الدير بحملة نظافة، والتى أسفرت عن رفع 9 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام مصر اسوان وبجوار العمارات السكنية ومداخل القرى، بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق مما لاقى إستحسان المواطنين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب بحملة نظافة أسفرت الحملة عن رفع 12 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق الشرقى بقرية الدبابية ومدخل القرية، بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق.

فيما تابع المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، حملات النظافة بجميع القطاعات بالمدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز وقسم النظافة والحملة الميكانيكية، وخلال الحملة تم رفع الأتربة والمخلفات الصلبة، بمنطقة أحمد عرابي وجسر السيالة والشوارع المتفرعة، ومنطقة نادي السلام وبين الملعبين بعزبة الخزان والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق.

وكان قد قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة ميدانية لمعاينة عدة طرق إستعداداً لرصفها برفقة نواب المركز ومدير المشروعات بالمركز ومسئولي المياه، والغاز والطرق والصرف، وذلك لتنسيق بدأ أعمال الرصف بالشوارع الرئيسية التي تم إنتهاء أعمال البنية التحتية منها وتسليمها لهيئة الطرق لبدأ العمل بها.



مدينة إسنا تقود حملات نظافة بالقرى تنجح فى رفع 21 طن من المخلفات (1)



مدينة إسنا تقود حملات نظافة بالقرى تنجح فى رفع 21 طن من المخلفات (2)



مدينة إسنا تقود حملات نظافة بالقرى تنجح فى رفع 21 طن من المخلفات (3)



مدينة إسنا تقود حملات نظافة بالقرى تنجح فى رفع 21 طن من المخلفات (4)