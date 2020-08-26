صور.. حملات لرفع المخلفات والسيارات المتهالكة وقص الأشجار بأحياء القاهرة

كتب ـ سيد الخلفاوى

واصلت محافظة القاهرة من خلال أجهزة الأحياء وهيئة نظافة القاهرة، استكمال مبادرة النظافة والتجميل التى أطلقتها لرفع مستوى النظافة بالشوارع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر العام لجميع الشوارع والحفاظ على سلامة المواطن من انتشار الأوبئة والفيروسات.

وفى إطار ذلك شهدت أحياء المنطقة الجنوبية، تحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، تنفيذ عدد كبير من حملات النظافة مكبرة شملت عددا كبيرا من الشوارع، حيث نفذ اللواء أيمن السعيد رئيس حي دار السلام والادارات المعنية بالحي بالتنسيق مع إدارة الحدائق والتشجير حملة لقص وتهذيب وتشجير منطقة كورنيش النيل نطاق حي دار السلام، وذلك تمهيدا لتعميم التشجير بكامل نطاق الحي، كما تم القيام بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة الخدمات بنطاق الحى، وتم تنفيذ حملة لرفع السيارات المتهالكة وايضا سيارات المتواجدة بالأرصفة لتسهيل حركة المرور .

كما نفذ حى التبين برئاسة هالة سيد، حملة نظافة بمناطق الحكر البحري والقبلي والملاءة ومحيط الضغط العالي وشارع الوسط وشارع الترام القديم وشارع الوسط وكورنيش النيل حفاظا علي المظهر العام ولحماية المواطنين من الملوثات والاوبئة، بمعاونة كل من، مشرفي المربع والمتابعة الميدانية ومسئول المتابعة بفرع الهيئة.

وشن حى حلوان بقيادة اللواء خالد شحاتة، حملة رفع إشغالات بمشاركة الأجهزة المعينة شملت الحملة شوارع "ميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها وشارع منصور وميدان الشهداء وكذلك حملات نظافة ورفع كفاءة وتطهير وتعقيم، وتم ايداع المضبوطات بمخزن حي بحلوان وجارى رفع جميع الاشغالات للتأكد من انضباط حركة السير، كما تم ايضا تنفيذ حملة ازالة الاشغالات والاجهزة المعينة وشملت الحملة رفع اشغالات المحلات بشارع الغربى والشوارع المحيطة بها وضبط عدد من التكاتك المخالفة وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف"، كما نفذ حى حلوان حملة نظافة بشارع عبد الرحمن وشارع لاظوغلى وشارع محمد سيد احمد وشارع المراغى وشارع احمد انسى بحلوان.