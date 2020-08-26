صور.. أعمال توسعة دائرى المنيب للحد من زحام السيارات

كتب ـ عبد الرحمن سيد

بدأت الأجهزة المعنية في إجراءات توسعة الطريق الدائرى البدء بنطاق المنيب اتجاه المريوطية، ليصبح الطريق 7 حارات فى الاتجاهين، ليستوعب أعدادا كبيرة من السيارات خلال الفترة المقبلة.

وتهدف أعمال التطوير الطريق الدائري الجديدة تهدف لتوسعته وتقليل زمن الرحلات المرورية لمرتادى الطريق، وستشمل توسعة الطريق كافة قطاعاته من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه بالقطاعات التي تسمح بذلك.

وفي القطاعات التي لا تسمح بالتوسعة نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الاوتوستراد / المنيب فستتم التوسعة الى 7حارات في كل اتجاه.