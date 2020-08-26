صور.. أعمال توسعة دائرى المنيب للحد من زحام السيارات

بدأت الأجهزة المعنية في إجراءات توسعة الطريق الدائرى البدء بنطاق المنيب اتجاه المريوطية، ليصبح الطريق 7 حارات فى الاتجاهين، ليستوعب أعدادا كبيرة من السيارات خلال الفترة المقبلة.
وتهدف أعمال التطوير الطريق الدائري الجديدة تهدف لتوسعته وتقليل زمن الرحلات المرورية لمرتادى الطريق، وستشمل توسعة الطريق كافة قطاعاته من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه بالقطاعات التي تسمح بذلك.
وفي القطاعات التي لا تسمح بالتوسعة نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الاوتوستراد / المنيب فستتم التوسعة الى 7حارات في كل اتجاه.
اعمال توسعة الطريق الدائرى
توسعة الطريق الدائرى
توسعة الدائرى
جانب من أعمال توسعة دائرى المنيب
أعمال توسعة دائرى المنيب
توسعة الطريق الدائرى بالمنيب
توسعة دائرى المنيب
دائرى المنيب
خلال توسعة دائرى المنيب
أعمال توسعة الطريق الدائرى
الطريق الدائرى بالمنيب
دائرى المنيب
أعمال توسعة الطريق الدائرى
توسعة الطريق الدائرى بالمنيب
أعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب
جانب من الأعمال
أعمال توسعة الدائرى
توسعة الدائرى
تطوير الدائرى بمنطقة المنيب
الطريق الدائرى بمنطقة المنيب
تطوير دائرى المنيب
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