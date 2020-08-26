اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. أعمال توسعة دائرى المنيب للحد من زحام السيارات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:12 ص
صور.. أعمال توسعة دائرى المنيب للحد من زحام السيارات أعمال توسعة الطريق الدائرى
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت الأجهزة المعنية في إجراءات توسعة الطريق الدائرى البدء بنطاق المنيب اتجاه المريوطية، ليصبح الطريق 7 حارات فى الاتجاهين، ليستوعب أعدادا كبيرة من السيارات خلال الفترة المقبلة. 
 
وتهدف أعمال التطوير الطريق الدائري الجديدة تهدف لتوسعته وتقليل زمن الرحلات المرورية لمرتادى الطريق، وستشمل توسعة الطريق كافة قطاعاته من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه بالقطاعات التي تسمح بذلك.
 
وفي القطاعات التي لا تسمح بالتوسعة نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الاوتوستراد / المنيب فستتم التوسعة الى 7حارات في كل اتجاه.
 
اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (2)
اعمال توسعة الطريق الدائرى

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (3)
 توسعة الطريق الدائرى 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (4)
 توسعة الدائرى

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (5)
جانب من أعمال توسعة دائرى المنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (6)
أعمال توسعة دائرى المنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (7)
توسعة الطريق الدائرى بالمنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (8)
توسعة دائرى المنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (9)
دائرى المنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (10)
خلال توسعة دائرى المنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (11)
أعمال توسعة الطريق الدائرى

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (12)
الطريق الدائرى بالمنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (13)
دائرى المنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (14)
أعمال توسعة الطريق الدائرى

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (15)
توسعة الطريق الدائرى بالمنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (16)
أعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (17)
جانب من الأعمال  

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (18)
أعمال توسعة الدائرى 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (19)
توسعة الدائرى
اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (20)
تطوير الدائرى بمنطقة المنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (21)
 الطريق الدائرى بمنطقة المنيب 

اعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب (1)
تطوير دائرى المنيب 

 


اعمال توسعة

الطريق الدائرى

اخبار عاجلة

المرور

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة