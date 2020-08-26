اليوم السابع
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صورة الطفلين المذبوحين داخل منزلهما فى كفر الدوار بالبحيرة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:25 ص
صورة الطفلين المذبوحين داخل منزلهما فى كفر الدوار بالبحيرة الطفلان المبذوحان داخل منزلهما بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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ننشر أول صورة للطفلين المذبوحين داخل منزلهما، وذلك فى ظروف غامضة بمنطقة منشية النصر، التابعة لمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الذهول والذعر بين سكان المنطقة من هول الحادث.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهما وتبين مصرع "ياسمين.ع" 23 سنة و"على.ا" 3 سنوات وشقيقه "محمد" 3 سنوات. 

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى حول المنزل، وجار التحرى عن ملابسات الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

وتواصل النيابة العامة بكفر الدوار برئاسة المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار وإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق فى واقعة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور على جثثهم داخل منزلهم فى ظروف غامضة.


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