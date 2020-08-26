صندوق الأمم المتحدة لسوريا يبدأ صرف 23 مليون دولار على مشاريع بالصحة والمياه

كتبت - هند المغربي

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن الأعداد المتزايدة لحالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، حيث لا تزال القدرة على الاختبار والاستجابة محدودة، حيث أكدت وزارة الصحة السورية أنه تم تسجيل 2293 حالة إصابة منها 92 حالة وفاة وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة.

وبدأ صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا صرف 23 مليون دولار على 32 مشروعًا معتمدًا في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة الى الحماية والغذاء والخدمات اللوجستية.

ووسع برنامج الأغذية العالمي أنشطته لتشمل توزيع الأغذية في مراكز الحجر الصحي، كما أدرجت اليونيسف الصابون في حزم المساعدات الغذائية العامة وتقود منظمة الصحة العالمية (WHO) إجراءات الأمم المتحدة للتأهب والتخفيف في جميع أنحاء سوريا ، بما في ذلك في الشمال الغربي والشمال الشرقي.