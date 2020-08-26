صحة المنيا تعلن شفاء 3 حالات من فيروس كورونا

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت مصادر بمديرية الصحة فى المنيا، اليوم، عن إصابة 27 شخصا بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم نقلهم إلى مستشفيات الاشتباه والعزل والحجر الصحي، فيما أكدت مستشفى العزل بملوي تعافى 3 أشخاص من الفيروس وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، واستمرار علاج 29 آخرين داخل أقسام المستشفي.

وقال مسئول بصحة المحافظة، إن الوزارة تحذر باستمرار من تزايد الإصابات بالفيروس رغم التراجع الكبير الذى وصلنا له الفترة الماضية.

فيما أصيب الدكتور زين العابدين الأطناوى عضو مجلس الشيوخ فى المنيا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور أسبوع على إعلان فوزه فى الانتخابات.

نشر "الأطناوي" على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" بوستا يؤكد إصابته بالفيروس تضمن: "الحمد لله على كل حال .. إصابتى بفيروس كورونا... اللهم شفاء تاما عاجلا لكل مرضانا.. دعواتكم يا أعز الناس".

و"الأطناوي" من ابناء مركز مغاغة فى أقصى شمال محافظة المنيا، وهو طبيب بشري، وتدرج فى العديد من المناصب الحزبية.