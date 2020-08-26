صحة المنوفية: لم نسجل أى حالات إصابة بفيروس كورونا منذ أمس

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور عبدالبارى العجيزى مدير عام الطب العلاجى والمتحدث الرسمى بإسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن المحافظة لم تسجل منذ أمس أى حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حالات الشفاء تخطت حاجز 5 آلاف.

وكانت مستشفى منوف العام بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قد سجلت صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعدم استقبال حالات حديدة بالإضافة لعودتها لعملها السابق واستقبال جميع المرضى ولم تعد مخصصة للعزل فقط .

وأكد الدكتور عبدالبارى العجيزى مدير عام الطب العلاجى والمتحدث الرسمى بإسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى بيان له اليوم ، أن المستشفى سجلت صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا ما عدا العناية المركزة التى تستقبل المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع استقر بشكل كبير فى الفترة الأخيرة .

وأعلن الدكتور عبدالبارى العجيزى مدير عام الطب العلاجى والمتحدث الرسمى بإسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع حالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 آلاف.

وأوضح مدير عام الطب العلاجى والمتحدث الرسمى باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن عددا من المصابين تحسنت حالتهم الصحية وخروجهم من مستشفيات العزل الصحى وخضوعهم للعزل المنزلى وفق توجيهات وزارة الصحة وإشراف إدارة الطب الوقائى .

وأكد مدير عام الطب العلاجى والمتحدث الرسمى باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن المستشفيات بها 50 % من الأسرة شاغرة للمصابين بفيروس كورونا .