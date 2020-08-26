شريكة مؤسس ويكيليكس تؤكد معاناته من ألم شديد وفقد الوزن بعد زيارته فى السجن

كتبت رباب فتحى

قالت شريكة، جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس إنه يعاني من "ألم شديد" بعد أن زارته في السجن لأول مرة منذ ستة أشهر تقريبًا، وفقا لصحيفة "إيفنينج ستار" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن ستيلا موريس أخذت طفليها لمقابلة والدهما المحتجز في سجن بيلمارش في جنوب شرق لندن، حيث ينتظر مؤسس ويكيليكس جلسة استماع لتسليم المجرمين نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.

وقالت موريس إن أسانج بدا أنحف بكثير من المرة السابقة التي رأته فيها، مضيفة: الزيارة كانت "مرهقة بشكل لا يصدق" لكنها أعربت عن ارتياحها لتمكنها من زيارته لأول مرة منذ 22 مارس.

وتابعت: "كان علينا أن نحافظ على التباعد الاجتماعي وقيل لجوليان أنه سيتعين عليه عزل نفسه لمدة أسبوعين إذا لمس الأطفال.

وأضافت أن"جوليان قال إنها المرة الأولى التي يحصل فيها على قناع لأن الأمور مختلفة تمامًا خلف الأبواب. لم أتمكن من رؤيته بوضوح شديد بسبب الأقنعة ، لكنه بدا أنحف كثيرًا.

وأشارت إلى أنه "كان يرتدي شارة صفراء للإشارة إلى وضعه كسجين، ويمكنك أن ترى مدى نحافة ذراعيه، على الأقل تمكن من رؤية الأطفال، رغم أنه لم يستطع لمسهم. كان الأطفال هادئين - ظللنا جميعًا جالسين طوال الوقت ".

وقالت موريس إن شريكها لا يزال يعاني من آلام في الكتف، وقد أصيب مؤخرًا بالتواء في الكاحل، مضيفة: "إنه يعاني من ألم شديد".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في أولد بيلي يوم 7 سبتمبر وقد تستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع.