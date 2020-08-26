اليوم السابع
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شركات طيران أمريكية تهدد بتسريح آلاف العاملين للضغط على الكونجرس للمساعدة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:11 م
شركات طيران أمريكية تهدد بتسريح آلاف العاملين للضغط على الكونجرس للمساعدة طاائرة شركة دلتا الامريكية
كتبت ريم عبد الحميد

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حذرت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" الموظفين لديها أمس الثلاثاء من أنها يمكن أن تقلل عدد العاملين بها بتسريح ما يصل إلى 19 ألف عامل بحلول الأول من أكتوبر، وقالت إنه لا يوجد مؤشرات كبيرة على أن الإحجام عن السفر الناجم عن وباء كورونا يتلاشى.

 

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الشركة تبحث خفض آلاف من الوظائف تشمل الطيارين والمضيفين والفنيين وعملاء البوابات وآخرين، بحسب ما قالت، وتتوقع الشركة أن يكون لديها 40 ألف موظف أقل بحلول الأول من أكتوبر سواء بالتقاعد أو إجازات غيابية أو من خلال عمليات الاستحواذ، ويمثل ذلك انخفاض 30% من نسبة قوتها العاملة.

 

وقالت نيويورك تايمز إن "أمريكان إيرلاين" أحدث شركة طيران تتنبأ بالأخبار السيئة. ففى وقت سابق هذا الشهر، قالت شركة "يونايتد إير لاينز" إنه يمكن أن تمنح إجازة لحوالى 36 ألف موظف فى الخريف. ويوم الاثنين، حذرت شركة دلتا إيرلاين بأنها قد تمنح إجازة لما يصل إلى 1941 طيار فى أكتوبر، حتى بعد قبول العديدين عمليات استحواذ.

 

وتقول نيويورك تايمز إنه فى حين أن ضعف الطلب يحفز هذه الإعلانات، إلا ان الشركات تسعى أيضا للضغط على الكونجرس وإدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق آخر بشأن حزمة تحفيز أخرى لفيروس كورونا.

 

فقد تلقت شركات الطيران الخاصة بالركاب 25 مليار دولار للمساعدة فى دفع أجور العمال بموجب حزمة تشريعية تم إقرارها فى مارس الماضى، بينما حصلت شركة أمريكان إيرلاين وحدها على 5.8 مليار دولار.


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